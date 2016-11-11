СБУ контролює ситуацію із запланованими провокаціями в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними структурами має план задля тримання під контролем і неприведення до запланованої дестабілізації в Україні. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, передає кореспондент УНН.
“План є. Заявлені всі сили і засоби наявні в як СБУ, так і в службі зовнішньої розвідки, спільно з поліцією та іншими органами. Якби такого плану не було, то ви самі знаєте, що б було на вулицях Києва. Тому план є, він дієвий, ми працюємо цілодобово. При чому не порушуючи прав наших громадян, вони мають право виходити на вулиці з вимогами, але коли їх використовують під час протестних акцій, якщо підстави є, то ми порушуємо кримінальні справи”, — сказав він.
Нагадаємо, за даними СБУ Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні починаючи з 15 листопада цього року.
Як повідомляв УНН, у СБУ пообіцяли, що після суду над підозрюваними у підготовці дестабілізації в Україні з 15 листопада, їх імена будуть оприлюднені.