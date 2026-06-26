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СБУ и 3-й армейский корпус ВСУ задержали российского агента под Лиманом

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Контрразведка СБУ и бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ задержали российского агента, который корректировал удары по защитникам Лимана. Мужчину задержали на горячем в киллзоне, ему грозит пожизненное заключение.

СБУ и 3-й армейский корпус ВСУ задержали российского агента под Лиманом
Фото: Служба безопасности Украины

Контрразведка СБУ и бойцы 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины задержали российского агента, корректировавшего вражеские удары по защитникам города Лиман Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Детали

По данным следствия, местный безработный житель был завербован россиянами еще во время оккупации города Лиман. К тому же, он не скрывал пророссийские взгляды.

Фигурант наводил российские средства поражения на позиции украинских войск. Речь идет о сверхтяжелых управляемых авиабомбах, ударных дронах, ствольной и реактивной артиллерии, а также огнеметных системах типа "Солнцепек".

С помощью комбинированных обстрелов штурмовые группы россиян надеялись прорваться в направлении прифронтового города с целью его дальнейшего захвата

- сообщили в СБУ.

Мужчину задержали "на горячем" вблизи передовой в так называемой "киллзоне", когда он фотографировал позиции Третьего армейского корпуса. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами его работы на российские спецслужбы.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали двух агентов российских агентов, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре Киева.

Евгений Устименко

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