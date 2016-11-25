СБУ фиксирует попытки вербовки российскими спецслужбами - А.Ткачук (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о попытках вербовки российскими спецслужбами украинских офицеров, которые выезжали в Автономную Республику Крым. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"Не раскрывая абсолютные цифры, хотел бы отметить, что вербовочные предложения от российских спецслужб поступали большинству офицеров ВМС Украины, которые выезжали до Автономной Республики Крым. В первую очередь российские спецслужбы интересовал, конечно, старший офицерский состав", - сообщил А.Ткачук.
По его словам, военных, получавших вербовочные предложения спецслужб РФ, СБУ выявляла оперативно, передача российским кураторам информации блокирована.