СБУ фіксує спроби вербування російськими спецслужбами - О.Ткачук (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України повідомила про спроби вербування російськими спецслужбами українських офіцерів, які виїжджали до Автономної Республіки Крим. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
"Не розкриваючи абсолютні цифри, хотів би зазначити, що вербувальні пропозиції від російських спецслужб надходили більшості офіцерів ВМС України, які виїжджали до Автономної Республіки Крим. В першу чергу російські спецслужби цікавив, звичайно, старший офіцерський склад", - повідомив О.Ткачук.
З його слів, військових, які отримували вербувальні пропозиції спецслужб РФ, СБУ виявляла оперативно, передача російським кураторам інформації блокована.