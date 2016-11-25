СБУ фіксує спроби вербування російськими спецслужбами - О.Ткачук (доповнено)

"Не розкриваючи абсолютні цифри, хотів би зазначити, що вербувальні пропозиції від російських спецслужб надходили більшості офіцерів ВМС України, які виїжджали до Автономної Республіки Крим. В першу чергу російські спецслужби цікавив, звичайно, старший офіцерський склад", - повідомив О.Ткачук.

З його слів, військових, які отримували вербувальні пропозиції спецслужб РФ, СБУ виявляла оперативно, передача російським кураторам інформації блокована.