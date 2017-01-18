СБУ позволила Н.Королевой приехать в Украину на похороны бабушки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Служба безопасности Украины разрешила российской певице Наталье Королевой, которой ранее был запрещен въезд в Украину, приехать в Киев на похороны бабушки. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Да, мы позволим ей на время похорон въехать. По поводу того, останется ли она персоной нон-грата, на самом деле не знаю, это технические вопросы ", - ответила она на вопрос по поводу разрешения Н.Королевой находиться на территории Украины на похоронах.
Напомним, 12 октября Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд на территорию Украины для гражданки Российской Федерации Натальи Порывай, известной как Наталья Королева.
Как сообщал УНН, российская певица Наталья Королева подала иск в суд с просьбой отменить решение Службы безопасности Украины о запрете ей въезжать на территорию Украины.