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СБУ позволила Н.Королевой приехать в Украину на похороны бабушки

СБУ позволила Н.Королевой приехать в Украину на похороны бабушки

Киев • УНН

 • 19797 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Служба безопасности Украины разрешила российской певице Наталье Королевой, которой ранее был запрещен въезд в Украину, приехать в Киев на похороны бабушки. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Да, мы позволим ей на время похорон въехать. По поводу того,  останется ли она персоной нон-грата, на самом деле не знаю, это технические вопросы ", - ответила она на вопрос по поводу разрешения Н.Королевой находиться на территории Украины на похоронах.

Напомним, 12 октября Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд на территорию Украины для гражданки Российской Федерации Натальи Порывай, известной как Наталья Королева.

Как сообщал УНН, российская певица Наталья Королева подала иск в суд с просьбой отменить решение Службы безопасности Украины о запрете ей въезжать на территорию Украины.

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