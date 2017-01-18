СБУ дозволила Н.Корольовій приїхати в Україну на похорон бабусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Служба безпеки України дозволила російській співачці Наталії Корольовій, якій раніше було заборонено в'їзд в Україну, приїхати у Київ на похорон бабусі. Про це УНН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
“Так, ми дозволимо їй на час похорону в’їхати. З приводу того, чи лишатиметься вона персоною нон-грата, насправді не знаю, це технічні питання”, — відповіла вона на запитання з приводу дозволу Н.Корольовій перебувати на території України на час похорону.
Нагадаємо, 12 жовтня Служба безпеки України заборонила на 5 років в’їзд на територію України для громадянки Російської Федерації Наталії Поривай, відомої як Наталія Корольова.
Як повідомляв УНН, російська співачка Наталія Корольова подала позов до суду із проханням скасувати рішення Служби безпеки України про заборону їй в’їжджати на територію України.