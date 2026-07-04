Сборная Египта по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Австралию по пенальти
Киев • УНН
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Египта одолела Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. В 1/8 финала африканцы сыграют с победителем пары Аргентина - Кабо-Верде.
Сборная Египта по футболу присоединилась к когорте участников 1/8 финала ЧМ-2026. В матче 1/16 финала африканцы одолели команду Австралии, сообщает УНН.
Детали
Египтяне открыли счет благодаря быстрому голу Эмама Ашура.
Отквитаться австралийцам удалось после перерыва на 55-й минуте благодаря автоголу Хани.
В основное и дополнительное время соперники не смогли поразить ворота друг друга. Так что судьба игры решалась в серии пенальти, в которой больше повезло Египту.
Добавим, что в 1/8 африканцы встретятся с победителем матча Аргентина – Кабо-Верде, который состоится в субботу, 4 июля, в полночь по киевскому времени.
Напомним
Накануне определились еще два участника 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. Испания победила Австрию благодаря дублю Оярсабаля и голу Порро. Португалия в драматическом матче одолела Хорватию благодаря голам Роналду и Рамуша.
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