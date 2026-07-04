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Сборная Египта по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Австралию по пенальти

Киев • УНН

 • 392 просмотра

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Египта одолела Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. В 1/8 финала африканцы сыграют с победителем пары Аргентина - Кабо-Верде.

Сборная Египта по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Австралию по пенальти

Сборная Египта по футболу присоединилась к когорте участников 1/8 финала ЧМ-2026. В матче 1/16 финала африканцы одолели команду Австралии, сообщает УНН.

Детали

Египтяне открыли счет благодаря быстрому голу Эмама Ашура.

Отквитаться австралийцам удалось после перерыва на 55-й минуте благодаря автоголу Хани.

В основное и дополнительное время соперники не смогли поразить ворота друг друга. Так что судьба игры решалась в серии пенальти, в которой больше повезло Египту.

Добавим, что в 1/8 африканцы встретятся с победителем матча Аргентина – Кабо-Верде, который состоится в субботу, 4 июля, в полночь по киевскому времени.

Напомним

Накануне определились еще два участника 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. Испания победила Австрию благодаря дублю Оярсабаля и голу Порро. Португалия в драматическом матче одолела Хорватию благодаря голам Роналду и Рамуша.

Сборная Канады первой вышла в 1/8 финала футбольного ЧМ-2026, обыграв ЮАР29.06.26, 00:32 • 4320 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт