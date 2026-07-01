Сборная Мексики обыграла Эквадор 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Мексики уверенно победила Эквадор со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Начало матча пришлось отложить на час из-за грозы над стадионом, однако это не повлияло на мексиканцев, которые с первых минут захватили инициативу. Об этом пишет УНН.

Детали

Мексика действовала значительно активнее в атаке, регулярно угрожала воротам соперника и уже в первом тайме обеспечила себе комфортное преимущество. На 22-й минуте счет открыл Хулиан Киньонес после передачи Роберто Альварадо, а на 31-й минуте Рауль Хименес удвоил преимущество, воспользовавшись ассистом Киньонеса.

После перерыва мексиканцы продолжали контролировать ход игры, тогда как Эквадор лишь эпизодически создавал опасные моменты и так и не смог вернуть интригу. Команда спокойно довела матч до победы и завоевала путевку в следующий раунд мундиаля.

Уже в компенсированное время Эквадор остался в меньшинстве. На 90+5-й минуте Первис Инкапье получил прямую красную карточку за неспортивное поведение. Защитник прикрыл рукой рот и что-то сказал футболисту сборной Мексики. На нынешнем чемпионате мира ФИФА жестко наказывает подобные действия, поэтому арбитр сразу удалил эквадорца с поля.

Франция разгромила Швецию 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026