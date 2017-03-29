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"Сбербанк" в Украине переименуют в Norvik bank

"Сбербанк" в Украине переименуют в Norvik bank

Киев • УНН

 • 12059 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Российский бизнесмен Григорий Гусельников в эфире радио "Эхо Москвы" заявил, что после завершения сделки по продаже украинской "дочки" "Сбербанка" актив будет переименован в Norvik bank, основным акционером которого он является, передает УНН.

"Он (банк) будет переименован. По всей видимости, он будет носить имя Norvik bank, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik bank ", - сказал Г.Гусельников.

По его словам, смена бренда сработает в интересах и покупателя, и продавца.

Так, после продажи украинского филиала "Сбербанка России", скорее всего, финансовое учреждение возглавит нынешний заместитель председателя правления ОАО "Сбербанк" Ирина Князева.

Напомним, ранее стало известно, что украинский филиал "Сбербанка" приобретет латвийский Norvik Bank и Саид Гуцериев (сын Михаила Гуцериева, который является владельцем таких компаний как "РусНефть", "Русский уголь" и "Мостпромстрой»).

Более 80% акций латвийской финучреждения принадлежат российскому бизнесмену Григорию Гусельникову.

По предварительной информации, Г.Гусельников и С.Гуцериев разделят между собой украинскую "дочку" "Сбербанка" в соотношении 45% и 55% соответственно.

Стоимость и другие детали сделки пока не разглашаются.

По Г.Гусельникова, то он в свое время возглавлял G2 Сapital, подконтрольный российскому олигарху Отару Маргания, который был внештатным советником бывшего вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина. Последний считают близким к президенту России Владимиру Путину и называются "надзирателем" за "Сбербанком" в РФ.

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