"Сбербанк" в Україні перейменують в Norvik bank
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російський бізнесмен Григорій Гусельников в ефірі радіо “Ехо Москви” заявив, що після завершення угоди з продажу української “дочки” “Сбербанку” актив буде перейменований в Norvik bank, основним акціонером якого він є, передає УНН.
“Він (банк) буде перейменовано. По всій видимості, він буде носити ім’я Norvik bank, тому що він буде дочірнім по відношенню до європейського Norvik bank,” — сказав Г.Гусельников.
За його словами, зміна бренду спрацює в інтересах і покупця, і продавця.
Так, після продажу української філії “Сбербанку Росії”, найімовірніше, фінансову установу очолить нинішня заступник голови правління ПАТ “Сбербанк” Ірина Князєва.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що український філіал “Сбербанку” придбає латвійський Norvik Bank та Саїд Гуцерієв (син Михайла Гуцерієва, який є власником таких компаній як “РусНефть”, “Русский уголь” та “Мостпромстрой”).
Понад 80% акцій латвійської фінустанови належать російському бізнесменові Григорію Гусєльникову.
За попередньою інформацією, Г.Гусєльников та С.Гуцерієв розділять між собою українську “дочку” “Сбербанку” у співвідношенні 45% та 55% відповідно.
Вартість та інші деталі угоди поки не розголошуються.
Щодо Г.Гусєльникова, то він свого часу очолював G2 Сapital, підконтрольний російському олігарху Отару Марганії, який був позаштатним радником колишнього віце-премʼєра та міністра фінансів РФ Олексія Кудріна. Останнього вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна та називаються “наглядачем” за “Сбербанком” у РФ.