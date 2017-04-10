Сайт сервиса по выдаче загранпаспортов возобновит работу в ближайшие дни - А.Аваков

“Паспортные и миграционные центры и ГП „Документ“ несколько дней работают со сбоями, начиная с пятницы. Так как ключевой провайдер, который обеспечивает государственную функцию закрытой защищенной связи, по материалам СБУ проверяется. Мы не можем в МВД на этот процесс влиять, надеемся, что наши коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней”, — отметил А.Аваков.

Как сообщал УНН, сайт государственной компании “Документ” прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. После этого, 6 апреля сайт государственной компании “Документ” работал со сбоями.