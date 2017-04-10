Сайт сервиса по выдаче загранпаспортов возобновит работу в ближайшие дни - А.Аваков

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67343 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166491 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122146 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119982 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114324 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107323 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103776 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157507 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сайт сервиса по выдаче загранпаспортов возобновит работу в ближайшие дни - А.Аваков

Сайт сервиса по выдаче загранпаспортов возобновит работу в ближайшие дни - А.Аваков

Киев  •  УНН

 • 11676 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сайт государственной компании "Документ" возобновит работу по оформлению и выдаче загранпаспортов за один-два дня. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

“Паспортные и миграционные центры и ГП „Документ“ несколько дней работают со сбоями, начиная с пятницы. Так как ключевой провайдер, который обеспечивает государственную функцию закрытой защищенной связи, по материалам СБУ проверяется. Мы не можем в МВД на этот процесс влиять, надеемся, что наши коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней”, — отметил А.Аваков.

Как сообщал УНН, сайт государственной компании “Документ” прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. После этого, 6 апреля сайт государственной компании “Документ” работал со сбоями.

Украинские Национальные Новости

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