Сайт сервісу з видачі закордонних паспортів відновить роботу найближчими днями – А.Аваков

“Паспортні і міграційні центри і ДП „Документ“ кілька днів працюють зі збоями, починаючи з п’ятниці. Через те, що ключовий провайдер, який забезпечує державну функцію закритого захищеного зв’язку, за матеріалами СБУ перевіряється. Ми не можемо в МВС на цей процес впливати, сподіваємося, що наші колеги в СБУ швидко вирішать цю проблему з провайдером. Я думаю, що це питання одного-двох днів”, — зазначив А.Аваков.

Як повідомляв УНН, сайт державної компанії “Документ” припинив оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин.

Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Після цього, 6 квітня сайт державної компанії “Документ” працював зі збоями.