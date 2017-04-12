Сайт для участия в голосовании по Brexit могли атаковать хакеры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Интернет-сайт, с помощью которого избиратели Великобритании зарегистрировались для участия в прошлогоднем референдуме по выходу страны из состава Европейского Союза, мог быть объектом атак со стороны хакеров из-за рубежа, в результате которых сайт на определенный период был выведен из строя, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
К такому выводу пришел комитет британского парламента по вопросам государственного управления и конституционным вопросам.
Как заявили в комитете, более миллиона потенциальных избирателей зарегистрировались онлайн для участия в референдуме. Однако после большой нагрузки на сайт он был выведен из строя, после чего власти страны продлила срок действия онлайн-регистрации, которая в первую очередь должна завершиться за две недели до дня голосования.
В своем отчете комитет британского парламента отметил, что не исключает возможности того, что сайт был атакован и выведен из строя с помощью DDoS-кибератак.
“Комитет глубоко обеспокоен этими обвинениями относительно вмешательства из-за рубежа”, — говорится в докладе.
При этом британские законодатели не считают, что это вмешательство каким образом могло повлиять на исход голосования.
Как сообщал УНН, Европарламент принял резолюцию по выходу Великобритании из ЕС.