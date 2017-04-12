Сайт для участия в голосовании по Brexit могли атаковать хакеры

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67326 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108586 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166483 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122141 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119979 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Интернет-сайт, с помощью которого избиратели Великобритании зарегистрировались для участия в прошлогоднем референдуме по выходу страны из состава Европейского Союза, мог быть объектом атак со стороны хакеров из-за рубежа, в результате которых сайт на определенный период был выведен из строя, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

К такому выводу пришел комитет британского парламента по вопросам государственного управления и конституционным вопросам.

Как заявили в комитете, более миллиона потенциальных избирателей зарегистрировались онлайн для участия в референдуме. Однако после большой нагрузки на сайт он был выведен из строя, после чего власти страны продлила срок действия онлайн-регистрации, которая в первую очередь должна завершиться за две недели до дня голосования.

В своем отчете комитет британского парламента отметил, что не исключает возможности того, что сайт был атакован и выведен из строя с помощью DDoS-кибератак.

“Комитет глубоко обеспокоен этими обвинениями относительно вмешательства из-за рубежа”, — говорится в докладе.

При этом британские законодатели не считают, что это вмешательство каким образом могло повлиять на исход голосования.

Как сообщал УНН, Европарламент принял резолюцию по выходу Великобритании из ЕС.

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