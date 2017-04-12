Сайт для участі в голосуванні щодо Brexit могли атакувати хакери
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Інтернет-сайт, за допомогою якого виборці Великої Британії реєструвалися для участі в минулорічному референдумі щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу, міг бути об'єктом атак з боку хакерів з-за кордону, внаслідок яких сайт на певний період був виведений з ладу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
До такого висновку дійшов комітет британського парламенту з питань державного управління та конституційних питань.
Як заявили у комітеті, більше мільйона потенційних виборців зареєструвались онлайн для участі у референдумі. Проте після великого навантаження на сайт він був виведений з ладу, після чого влада країни подовжила термін дії онлайн-реєстрації, яка першочергово мала завершитись за два тижні до дня голосування.
У своєму звіті комітет британського парламенту наголосив, що не виключає можливості того, що сайт був атакований і виведений з ладу за допомогою DDoS-кібератак.
“Комітет глибоко занепокоєний цими звинуваченнями щодо втручання з-за кордону”, — йдеться у доповіді.
При цьому британські законодавці не вважають, що це втручання якимось чином могло вплинути на результат голосування.
Як повідомляв УНН, Європарламент прийняв резолюцію щодо виходу Великої Британії з ЄС.