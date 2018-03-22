Савченко утром прибыла в Раду с вещами для тюрьмы - сестра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко прибыла утром в парламент с вещами для тюрьмы. Об этом сообщила сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера, передает корреспондент УНН.
"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме... разрешены без металла, шнурков. И эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в ВР с вещами", - сообщила В.Савченко.
Она также заявила, что накануне народные депутаты говорили, что не будут голосовать за представление относительно Н.Савченко.
"Вчера все мне говорили, что будут голосовать красными кнопками (против), а сегодня проголосовали зелеными (да)... По идее (далее - ред.) должен быть суд с меры пресечения", - сообщила В.Савченко.
Как сообщал УНН, в четверг 22 марта Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Савченко. После этого правоохранители зачитали Савченко подозрение.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства по Н.Савченко.
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.