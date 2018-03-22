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Савченко зранку прибула в Раду з речами для в’язниці – сестра

Савченко зранку прибула в Раду з речами для в’язниці – сестра

Київ • УНН

 • 9437 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко прибула зранку в парламент з речами для в’язниці. Про це повідомила сестра народного депутата України Надії Савченко Віра, передає кореспондент УНН.

“Надія зібрала речі, які необхідні в в’язниці... дозволені без металу, шнурків. І ця сумка лежить у мене в машині. Ми їхали зранку в ВР з речами”, — повідомила В.Савченко.

Вона також заявила, що напередодні народні депутати казали, що не будуть голосувати за подання щодо Н.Савченко.

“Вчора всі мені казали, що будуть голосувати червоними кнопками (проти), а сьогодні проголосували зеленими (так)... По ідеї (далі — ред.) має бути суд з міри запобіжного заходу”, — повідомила В.Савченко.

Як повідомляв УНН, у четвер 22 березня Верховна Рада дозволила затримати та арештувати Савченко. Після цього правоохоронці зачитали Савченко підозру.

Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.

Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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