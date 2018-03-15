Савченко заявляет, что возьмет Рубана на поруки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет о намерении взять руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки. Об этом она заявила сегодня журналистам перед допросом в столичном управлении СБУ, передает корреспондент УНН.
"Я никогда своих не сдавала - ни в плену, ни здесь. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - сказала Н.Савченко.
В своей речи она дала понять, что арест В.Рубана, по ее мнению, - спровоцирована операция, в которой могут быть задействованы как украинские, так и российские спецслужбы. "Очень часто наши ребята работают в глубоком тылу. Чтобы не попасть в плен, необходимо с врагом воевать его оружием", - отметила Н.Савченко.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.
По данным СБУ, В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.