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Савченко заявляє, що візьме Рубана на поруки

Савченко заявляє, що візьме Рубана на поруки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявляє про намір взяти керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на поруки. Про це вона заявила сьогодні журналістам перед допитом в столичному управлінні СБУ, передає кореспондент УНН.

"Я ніколи своїх не здавала – ні у полоні, ні тут. Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - сказала Н.Савченко.

У своїй промові вона дала зрозуміти, що арешт Рубана, на її думку, – спровокована операція, в якій можуть бути задіяні як українські, так і російські спецслужби. "Дуже часто наші хлопці працюють у глибокому тилу. Щоб не потрапити у полон, необхідно з ворогом воювати його зброєю", - зазначила Н.Савченко.

Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї.

За даними СБУ, В.Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.

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