Савченко заявляє, що візьме Рубана на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявляє про намір взяти керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на поруки. Про це вона заявила сьогодні журналістам перед допитом в столичному управлінні СБУ, передає кореспондент УНН.
"Я ніколи своїх не здавала – ні у полоні, ні тут. Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - сказала Н.Савченко.
У своїй промові вона дала зрозуміти, що арешт Рубана, на її думку, – спровокована операція, в якій можуть бути задіяні як українські, так і російські спецслужби. "Дуже часто наші хлопці працюють у глибокому тилу. Щоб не потрапити у полон, необхідно з ворогом воювати його зброєю", - зазначила Н.Савченко.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї.
За даними СБУ, В.Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.