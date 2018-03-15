Савченко заявляет, что свидетельствовала европейским юристам о преступлениях украинских властей

КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что во время своего трехдневного пребывания в Европе предоставила показания европейским юристам о преступлениях украинских властей. Об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам по завершению допроса в Управлении СБУ в Киеве и Киевской области, передает корреспондент УНН.