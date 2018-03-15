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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37592 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42646 просмотра

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Савченко заявляет, что свидетельствовала европейским юристам о преступлениях украинских властей

Савченко заявляет, что свидетельствовала европейским юристам о преступлениях украинских властей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что во время своего трехдневного пребывания в Европе предоставила показания европейским юристам о преступлениях украинских властей. Об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам по завершению допроса в Управлении СБУ в Киеве и Киевской области, передает корреспондент УНН.

"Хочу заметить, что в Европе, будучи эти три дня, я успела дать показания в юридических, судебных инстанциях Европы о коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и о политических преследованиях", - сказала Савченко.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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Также Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Ю.Луценко ранее сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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