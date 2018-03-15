Савченко заявляє, що свідчила європейським юристам про злочини української влади

КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що під час свого триденного перебування у Європі надала покази європейським юристам про злочини української влади. Про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам по завершенню допиту в Управлінні СБУ у м.Києві та Київській області, передає кореспондент УНН.