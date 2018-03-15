Савченко заявляє, що свідчила європейським юристам про злочини української влади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що під час свого триденного перебування у Європі надала покази європейським юристам про злочини української влади. Про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам по завершенню допиту в Управлінні СБУ у м.Києві та Київській області, передає кореспондент УНН.
“Хочу зауважити, що в Європі, будучи ці три дні, я встигла дати свідчення в юридичних, судових інстанціях Європи про корупцію Порошенка, проти злочинності нашої влади та про політичні переслідування”, — сказала Савченко.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
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Також Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата Надію Савченко.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Ю.Луценко раніше сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.