Савченко и Рубан получали оружие от главаря "ДНР" - Луценко

"В 2017 году, как установлено следствием, гражданин Рубан, а также народный депутат Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Для этого они планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр украинской столицы, где сосредоточены административные здания. Для получения оружия Рубан и Савченко в неустановленное время, но не позднее ноября 2017 года достигли договоренности с главарем террористической организации так называемой "ДНР" Захарченко, который позже передавал оружие для этого террористического акта", - сообщил Ю.Луценко.

Напомним, регламентный комитет начал рассмотрение представления Генпрокурора на Н.Савченко. Сама нардеп присутствует на заседании.