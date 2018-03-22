Савченко и Рубан получали оружие от главаря "ДНР" - Луценко

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 14100 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 19171 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64990 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74905 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101967 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109146 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116535 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121881 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133002 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Савченко и Рубан получали оружие от главаря "ДНР" - Луценко

Савченко и Рубан получали оружие от главаря "ДНР" - Луценко

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта. Об этом во время заседания регламентного комитета, который рассматривает представление на разрешение о снятии депутатской неприкосновенности с Н.Савченко, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"В 2017 году, как установлено следствием, гражданин Рубан, а также народный депутат Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Для этого они планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр украинской столицы, где сосредоточены административные здания. Для получения оружия Рубан и Савченко в неустановленное время, но не позднее ноября 2017 года достигли договоренности с главарем террористической организации так называемой "ДНР" Захарченко, который позже передавал оружие для этого террористического акта", - сообщил Ю.Луценко.

Напомним, регламентный комитет начал рассмотрение представления Генпрокурора на Н.Савченко. Сама нардеп присутствует на заседании.

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