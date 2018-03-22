Савченко та Рубан отримували зброю від ватажка "ДНР" - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" Олександром Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту. Про це під час засідання регламентного комітету, який розглядає подання на дозвіл щодо зняття депутатської недоторканності з Н.Савченко, заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"У 2017 році, як встановлено слідством, громадянин Рубан, а також народний депутат Савченко вступили у змову з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України. Для цього вони планували широкомасштабну терористичну атаку на центр української столиці, де зосереджені адміністративні будинки. Для отримання зброї Рубан та Савченко у невстановлений час, але не пізніше листопада 2017 року досягли домовленості з ватажком терористичної організації так званої "ДНР" Захарченком, який пізніше передавав зброю для цього терористичного акту", - повідомив Ю.Луценко.
Нагадаємо, регламентний комітет почав розгляд подання Генпрокурора щодо Н.Савченко. Сама нардеп присутня на засіданні.