Савченко рассказала о VIP-камерах черниговского СИЗО

"Здесь условия не СИЗО. Я в таких VIP-камерах еще в тюрьмах не сидел. Я не помню, чтобы я в российских или украинских тюрьмах спала не на шпонке или на нарах, а спала на кровати. Вот здесь я сплю на кровати. Все потому, что эта камера принадлежала женщине с ребенком. Да, это меблированная камера, в ней не прикреплена железная мебель, в ней есть деревянная обычные мебель: тумбочка, шкаф, стол, два стула. есть душ, отдельная отгорожена ванная зона (умывальник, зеркало, душ), то есть условия хорошие, если можно сказать, что это очень важно в тюрьме, если воли все равно нет", - рассказала Савченко.

Она также отметила, что в СИЗО Чернигова ей и Рубану запрещено общаться с другим заключенным. Их водят по коридорам, чтобы они ни с кем не пересекались.

Как рассказала Савченко, сначала ее держали в Лукьяновском СИЗО, где условия были стандартными и в камере с ней была еще одна женщина. В Чернигов ее перевели 13 февраля.

Напомним, сегодня, 14 февраля, начался суд над Савченко и Рубаном, которых подозревают в подготовке теракта.

На подготовительном слушании попросила о своем отводе одна из судей, объяснив это тем, что она не имеет допуска к просмотру документов, содержащих государственную тайну. Суд удовлетворил ее заявление.