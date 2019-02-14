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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 50400 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 128350 просмотра

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Савченко рассказала о VIP-камерах черниговского СИЗО

Савченко рассказала о VIP-камерах черниговского СИЗО

Киев  •  УНН

 • 52105 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая арестована и находится в Черниговском СИЗО по подозрению в подготовке теракта, рассказала об условиях своего содержания, передает УНН со ссылкой на страницу Савченко в Facebook.

"Здесь условия не СИЗО. Я в таких VIP-камерах еще в тюрьмах не сидел. Я не помню, чтобы я в российских или украинских тюрьмах спала не на шпонке или на нарах, а спала на кровати. Вот здесь я сплю на кровати. Все потому, что эта камера принадлежала женщине с ребенком. Да, это меблированная камера, в ней не прикреплена железная мебель, в ней есть деревянная обычные мебель: тумбочка, шкаф, стол, два стула. есть душ, отдельная отгорожена ванная зона (умывальник, зеркало, душ), то есть условия хорошие, если можно сказать, что это очень важно в тюрьме, если воли все равно нет", - рассказала Савченко.

Она также отметила, что в СИЗО Чернигова ей и Рубану запрещено общаться с другим заключенным. Их водят по коридорам, чтобы они ни с кем не пересекались.

Как рассказала Савченко, сначала ее держали в Лукьяновском СИЗО, где условия были стандартными и в камере с ней была еще одна женщина. В Чернигов ее перевели 13 февраля.

Напомним, сегодня, 14 февраля, начался суд над Савченко и Рубаном, которых подозревают в подготовке теракта.

На подготовительном слушании попросила о своем отводе одна из судей, объяснив это тем, что она не имеет допуска к просмотру документов, содержащих государственную тайну. Суд удовлетворил ее заявление.

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