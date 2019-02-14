Савченко розповіла про VIP-камери чернігівського СІЗО

"Тут умови не СІЗО. Я в таких VIP-камерах ще у в'язницях не сиділа. Я не пам'ятаю, щоб я в російських або українських тюрмах спала не на шпонці або на нарах, а спала на ліжку. Ось тут я сплю на ліжку. Все через те, що ця камера належала жінці з дитиною. Так, це мебльована камера, у ній не як прикріплені залізні меблі, у ній є дерев'яні звичайні меблі: тумбочка, шафа, стіл, два стільці. Є душ, окрема відгороджена ванна зона (умивальник, зеркало, душ), тобто умови добрі, якщо можна сказати, що це дуже важливо у в'язниці, якщо волі все одно нема", - розповіла Савченко.

Вона також зазначила, що в СІЗО Чернігова їй і Рубану заборонено спілкуватися з іншим ув’язненим. Їх водять коридорами, аби вони ні з ким не перетинались.

Як розповіла Савченко, спершу її тримали в Лук'янівському СІЗО, де умови були стандартними і в камері з нею була ще одна жінка. До Чернігова її перевели 13 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, розпочався суд над Савченко і Рубаном, яких підозрюють у підготовці теракту.

На підготовчому слуханні попросила про свій відвід одна із суддів, пояснивши це тим, що вона не має допуску до перегляду документів, які містять державну таємницю. Суд задовольнив її заяву.