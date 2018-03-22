Савченко о подозрении в подготовке теракта в Раде: за мечты не сажают
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают". Об этом она заявила во время заседания регламентного комитета, передает корреспондент УНН.
Говоря о подозрении Генпрокурора Юрия Луценко относительно подготовки теракта, Савченко отметила, "что за мечты не сажают". Она отметила, что неоднократно в зоне АТО моделировала возможность теракта, но это не было всерьез.
Савченко отметила, что парламент невозможно подорвать способом, который она описала.
Также нардеп заявила, что ее пытались завербовать ФСБ.
«Не пытались ли меня вербовать? Да, пытались", - отметила она, заверив, что эти попытки были неудачными.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.