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Савченко про підозру в підготовці теракту у Раді: за мрії не садять

Київ • УНН

 • 10783 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять". Про це вона заявила під час засідання регламентного комітету, передає кореспондент УНН.

Говорячи про підозру Генпрокурора Юрія Луценка стосовно підготовки теракту, Савченко зазначила, "що за мрії не садять". Вона зазначила, що неодноразово в зоні АТО моделювала можливість теракту, але це не було всерйоз.

Савченко зауважила, що парламент неможливо підірвати у спосіб, який вона описала.

Також нардеп заявила, що її намагалися завербувати ФСБ.

"Чи не намагалися мене вербувати? Так, намагалися", - зазначила вона, запевнивши, що ці спроби були невдалими.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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