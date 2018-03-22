Савченко про підозру в підготовці теракту у Раді: за мрії не садять

КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять". Про це вона заявила під час засідання регламентного комітету, передає кореспондент УНН.