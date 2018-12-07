Савченко не могут лишить звания Героя Украины - Вятрович

"Честно говоря, не знаю, есть ли процедура лишения статуса Героя Украины. По-моему, такой процедуры в законодательстве не прописано", - отметил директор ИНП, отвечая на вопрос, будет возглавляемая им организация инициировать процедуру лишения заключенного народного депутата Надежды Савченко звания Героя Украины.



По его словам, это звание было дискредитировано многими людьми, которые, будучи провозглашенными героями Украины, занимали откровенную антиукраинскую позицию. Кроме того, звание Героя Украины является прямой калькой с русского звание - Героя Советского Союза.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении присвоении звания "Герой Украины" (посмертно) Степану Бандере. Соответствующий документ под № 9368 был зарегистрирован 5 декабря.



В июня 2016 года на официальном сайте Президента Украины граждане зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко лишить народного депутата Надежду Савченко звания Героя Украины.