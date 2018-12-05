У Раді пропонують повернути Бандері звання Героя України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо повернення присвоєння звання “Герой України” (посмертно) Степані Бандері. Відповідний документ під № 9368 зареєстровано сьогодні, передає УНН.
“Проект Постанови про звернення до Президента України щодо присвоєння звання Героя України Бандері Степану Андрійовичу (посмертно)”, — йдеться у назві документу, повний текст якого наразі не оприлюднено.
Варто зазначити, що підписи під законопроектом поставили 21 народний депутат.
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Відзначимо, що 20 січня 2010 року, “за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну Українську державу”, Президент України Віктор Ющенко присвоїв Бандері звання Герой України з удостоєнням ордена Держави (посмертно). 22 січня на урочистостях з нагоди Дня соборності в Національній опері глава держави зазначив, що “цього очікували мільйони українців і багато років”. Присутні на урочистостях вітали вручення стоячи. За нагородою вийшов онук провідника ОУН, якого також звуть Степан Бандера.
Проте у квітні 2010 року Донецький окружний адміністративний суд позбавив Бандеру звання “Герой України”.
Довідка: Степан Андрійович Бандера (1 січня 1909, с. Старий Угринів, нині Калуського району, Івано-Франківська область, Україна — 15 жовтня 1959, Мюнхен, Баварія, ФРН) — український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б.