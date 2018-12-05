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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Раде предлагают вернуть Бандере звание Героя Украины

Киев • УНН

 • 21027 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении присвоения звания "Герой Украины" (посмертно) Степану Бандере. Соответствующий документ под № 9368 зарегистрирован сегодня, передает УНН.

В Раде предлагают вернуть Бандере звание Героя Украины

"Проект Постановления об обращении к Президенту Украины о присвоении звания Героя Украины Бандере Степану Андреевичу (посмертно)", - говорится в названии документа, полный текст которого пока не обнародован.

Стоит отметить, что подписи под законопроектом поставили 21 народный депутат.

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Отметим, что 20 января 2010 года, "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство", Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Герой Украины с вручением ордена Государства (посмертно). 22 января на торжествах по случаю Дня соборности в Национальной опере глава государства отметил, что "этого ожидали миллионы украинценв и много лет". Присутствующие на торжествах приветствовали вручение стоя. За наградой вышел внук проводника ОУН, которого также зовут Степан Бандера.

Однако в апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру звания "Герой Украины".

Справка: Бандера (1 января 1909, с. Старый Угринов, ныне Калушского района, Ивано-Франковская область, Украина - 15 октября 1959, Мюнхен, Бавария, ФРГ) - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б.

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