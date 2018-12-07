Савченко не можуть позбавити звання Героя України - В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ув'язненого народного депутата Надію Савченко не можуть позбавити звання Героя України, оскільки законодавство не передбачає відповідної процедури. Таку думку висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у коментарі кореспонденту УНН.
"Чесно кажучи, не знаю, чи є процедура позбавлення статусу Героя України. По-моєму, такої процедури в законодавстві не прописано", - зазначив директор ІНП, відповідаючи на запитання, чи буде очолювана ним організація ініціювати процедуру позбавлення ув’язненого народного депутата Надії Савченко звання Героя України.
За його словами, це звання було дискредитоване багатьма людьми, які, будучи проголошені Героями України, займали відверту антиукраїнську позицію. Крім того, звання Героя України є прямою калькою з радянського звання – Героя Радянського Союзу.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо повернення присвоєння звання “Герой України” (посмертно) Степані Бандері. Відповідний документ під № 9368 був зареєстрований 5 грудня.
В червні 2016 року на офіційному сайті Президента України громадяни зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка позбавити народного депутата Надію Савченко звання Героя України.