Савченко не доставили в суд: заседание перенесли на 29 августа

"С учетом необеспечения доставки Савченко в судебное заседание Шевченковского суда, суд считает невозможным продолжать судебное заседание в отсутствие подозреваемого и откладывает его на 29 августа на 16:30", - говорится в постановлении суда.

Стоит отметить, что сторона защиты сообщила суду о том, что сегодня в 13:00 в Апелляционном суде будет рассматриваться жалоба на продление Савченко срока ареста, и она с 9:00 находится уже там в ожидании начала заседания. В то же время защита Савченко выразила удивление из-за недоставки ее в Шевченковский суд, ведь между двумя заседаниями есть определенный промежуток времени. В ответ на это суд отметил, что есть практика, когда при назначении судебных заседаний на один день судом первой инстанции и апелляционной, преимущество в доставке арестованного лица предоставляется во втором случае.

Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. Апелляционный суд оставил в силе это решение.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

В конце июля 2018 года ГПУ завершила следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Генпрокурор заявил, что во время следствия по делу Рубана и Савченко собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.