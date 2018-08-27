Савченко не доставили до суду: засідання перенесли на 29 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс на 29 серпня розгляд клопотання сторони захисту про зміну заарештованому народному депутату Надії Савченко запобіжного заходу через недоставку підозрюваної до будівлі суду, передає кореспондент УНН.
"З урахуванням незабезпечення доставки Савченко у судове засідання Шевченківського суду, суд вважає за неможливе продовжувати судове засідання за відсутності підозрюваної і відкладає його на 29 серпня на 16:30", - йдеться в ухвалі суду.
Варто зазначити, що сторона захисту поінформувала суд про те, що сьогодні о 13:00 в Апеляційному суді буде розглядатися скарга на продовження Савченко терміну арешту, і вона з 9:00 перебуває вже там в очікуванні початку засідання. У той же час захист Савченко висловив подив щодо недоставки її до Шевченківського суду, адже між обома засіданнями є певний проміжок часу. У відповідь на це суд зауважив, що є стала практика, коли у разі призначення судових засідань на один день судом першої інстанції й апеляційної, перевага у доставці заарештованої особи надається у другому випадку.
Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці - до 10 вересня включно. Апеляційний суд залишив у силі це рішення.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.
Генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Наприкінці липня 2018 року ГПУ завершила слідство у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Генпрокурор заявив, що під час слідства у справі Рубана і Савченко зібрано всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці.