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Савченко написала письмо Трампу: только вам под силу противостоять Путину

Савченко написала письмо Трампу: только вам под силу противостоять Путину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов, обратилась к президенту США Дональду Трампу с письмом и призвала помочь с освобождением украинских политзаключенных, передает УНН со ссылкой на страницу Савченко в Facebook, где размещено письмо.

Так, сначала Савченко напомнила о себе, заключении в РФ, возвращение в Украину и награды. Кроме того нардеп выступила с резкой критикой Президента Украины Петра Порошенко, а потом призвала Трампа приобщиться к освобождению всех украинских политзаключенных.

"... прошу у вас помощи по освобождению всех украинских политзаключенных из России ... только Вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать от вас возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", - написала Савченко.

Также она добавила, что верит в взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество между Соединенным Штатами Америки.

Ранее Савченко из СИЗО написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором просит его освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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