Савченко написала листа Трампу: тільки вам під силу протистояти Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, яку обвинувачують у підготовці терактів, звернулась до президента США Дональда Трампа із листом і закликала допомогти зі звільненням українських політв'язнів, передає УНН із посиланням на сторінку Савченко у Facebook, де розміщено лист.
Так, спершу Савченко нагадала про себе, ув'язнення в РФ, повернення в Україну та нагороди. Крім того нардеп виступила із різкою критикою Президента України Петра Порошенка, а потім закликала Трампа долучитись до звільнення всіх українських політв'язнів.
"...прошу у вас допомоги по звільненню всіх українських політв'язнів із Росії...тільки Вам під силу протистояти на міжнародній арені президенту Росії Володимиру Путіну. Прошу зробити від вас можливе для повернення українських політв'язнів додому, до своїх сімей", - написала Савченко.
Також вона додала, що вірить у взаємовигідну і конструктивну співпрацю між Сполученим Штатами Америки.
Раніше Савченко із СІЗО написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, в якому просить його звільнити всіх українських політв’язнів.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.