Савченко намерена судиться с СБУ

"Я буду подавать иск на службу СБУ, которая не подала в российский суд, когда меня судили, записи разговоров Плотницкого 17 июня 2014, когда меня похищали", - сказала Савченко.



Она напомнила, что является свидетелем по делу по обвинению бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, которого заочно судит Подольский районный суд Киева.



Ранее суд отказал защите Савченко в переносе судебного заседания.



Шевченковский районный суд Киева отказал стороне защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко в отводе следователя судьи Владимира Бугеля по делу о продлении ей срока содержания под стражей.