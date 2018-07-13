Савченко намерена судиться с СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Арестованный народный депутат Надежда Савченко намерена подать иск на бездействие СБУ, которая не предоставила доказательств в подтверждение ее невиновности в российский суд, который приговорил ее к лишению свободы. Об этом Савченко заявила в судебном заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ей срока содержания под стражей, передает УНН.
"Я буду подавать иск на службу СБУ, которая не подала в российский суд, когда меня судили, записи разговоров Плотницкого 17 июня 2014, когда меня похищали", - сказала Савченко.
Она напомнила, что является свидетелем по делу по обвинению бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, которого заочно судит Подольский районный суд Киева.
Ранее суд отказал защите Савченко в переносе судебного заседания.
Шевченковский районный суд Киева отказал стороне защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко в отводе следователя судьи Владимира Бугеля по делу о продлении ей срока содержания под стражей.