Савченко намерена судиться с СБУ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44641 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104177 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126003 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133418 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169811 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153607 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141298 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181757 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Савченко намерена судиться с СБУ

Савченко намерена судиться с СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Арестованный народный депутат Надежда Савченко намерена подать иск на бездействие СБУ, которая не предоставила доказательств в подтверждение ее невиновности в российский суд, который приговорил ее к лишению свободы. Об этом Савченко заявила в судебном заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ей срока содержания под стражей, передает УНН.

"Я буду подавать иск на службу СБУ, которая не подала в российский суд, когда меня судили, записи разговоров Плотницкого 17 июня 2014, когда меня похищали", - сказала Савченко.

Она напомнила, что является свидетелем по делу по обвинению бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, которого заочно судит Подольский районный суд Киева.

Ранее суд отказал защите Савченко в переносе судебного заседания.

Шевченковский районный суд Киева отказал стороне защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко в отводе следователя судьи Владимира Бугеля по делу о продлении ей срока содержания под стражей.

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