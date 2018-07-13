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Савченко має намір судитися з СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Заарештований народний депутат Надія Савченко має намір подати позов на бездіяльність СБУ, яка не надала доказів на підтвердження її невинуватості у російський суд, який засудив її до позбавлення волі. Про це Савченко заявила сьогодні у судовому засіданні Шевченківського районного суду Києва, який розглядає клопотання прокуратури про продовження їй терміну тримання під вартою, передає УНН.

"Я буду подавати позов на службу СБУ, яка не подала в російський суд, коли мене судили, записи розмов Плотницького 17 червня 2014 року, коли мене викрадали", - сказала Савченко.

Вона нагадала, що є свідком у справі за обвинуваченням колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, якого заочно судить Подільський районний суд Києва.

Раніше суд відмовив захисту Савченко у перенесенні судового засідання.

Шевченківський районний суд Києва відмовив стороні захисту заарештованого народного депутата Надії Савченко у відводі слідчого судді Володимира Бугіля у справі щодо продовження їй терміну тримання під вартою.

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