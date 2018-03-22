Савченко и Рубан перевозили минометы с оккупированной территории Донбасса - Луценко

"Офицеры ВСУ были привлечены к раскрытию лиц, которые собираются совершить преступления. Рубан и Савченко были уверены, что офицеры (ВСУ - ред.) и их подчиненные стали их соучастниками запланированного свержения конституционной власти в Украине и делились своими показаниями. Один из офицеров предоставил показания, что в город Бахмут Савченко приехала с Рубаном, при общении Савченко сказала, что они с Рубаном планируют поехать на территорию ОРДЛО - в связи с этим Рубан попросил приобрести им грузовой автобус и передал деньги - 8500 долларов США" , - сообщил Ю.Луценко.

Он добавил, что этот автобус был передан Савченко и Рубан, которые проехали на нем до КПВВ "Майорское", и перед отъездом она сообщила одному из офицеров ВСУ, что "на обратной дороге они с Рубаном будут везти минометы".

"23 ноября мне позвонила Савченко (прямая речь одного из офицеров ВСУ, давал показания - ред.) и сказала, что везет с Рубаном из территории ОРДЛО минометы и оружие. При этом Савченко попросила меня помочь им в прохождении контроля на КПВВ "Майорское". В первой половине, я (офицер ВСУ - ред.) встретил на КПВВ автобус марки Mercedes-Benz Sprinter с номерными знаками "АН 6034 ІВ". Савченко при этом находилась в грузовом отделении автомобиля", - сообщил Ю.Луценко.

Он добавил, что эти данные подтверждаются предоставленными в ГПУ мобильными операторами связи месту работы телефонных аппаратов, принадлежащих Рубану.

Как сообщал УНН, Генпрокурор заявил, что в течение лета-осени 2017 года Рубан и Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта, в том числе среди офицеров ВСУ.

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.