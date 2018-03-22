Савченко і Рубан перевозили міномети з окупованої території Донбасу - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан перевозили міномети та зброю з тимчасово окупованої території Донбасу. Про це під час засідання регламентного комітету заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Офіцери ЗСУ були залучені до розкриття осіб, які збираються вчинити злочини. Рубан та Савченко були впевнені, що офіцери (ЗСУ — ред.) та їхні підлеглі стали їхніми співучасниками запланованого повалення Конституційної влади в Україні та ділились своїми показами. Один із офіцерів надав покази, що в місто Бахмут Савченко приїхала з Рубаном, при спілкуванні Савченко сказала, що вони з Рубаном планують поїхати на територію ОРДЛО — у зв’язку з цим Рубан попросив придбати їм вантажний автобус та передав гроші — 8500 доларів США”, — повідомив Ю.Луценко.
Він додав, що цей автобус був переданий Савченко та Рубан, які проїхали на ньому до КПВВ “Майорське”, і перед від’їздом вона повідомила одному з офіцерів ЗСУ, що “на зворотній дорозі вони з Рубаном будуть везти міномети”.
“23 листопада мені подзвонила Савченко (пряма мова одного з офіцерів ЗСУ, що давав покази — ред.) та сказала, що везе з Рубан з території ОРДЛО міномети та зброю. При цьому Савченко попросила мене допомогти їм у проходженні контролю на КПВВ „Майорське“. В першій половині, я (офіцер ЗСУ — ред.) зустрів на КПВВ автобус марки Mercedes-Benz Sprinter з номерними знаками „АН 6034 ІВ“. Савченко при цьому знаходилась у вантажному відділенні автомобіля”, — повідомив Ю.Луценко.
Він додав, що ці дані підтверджуються наданими до ГПУ мобільними операторами зв’язку місцем роботи телефонних апаратів, які належать Рубану.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор заявив, що протягом літа-осені 2017 року Рубан та Савченко підшуковували співучасників та виконавців терористичного акту, зокрема серед офіцерів ЗСУ.
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.