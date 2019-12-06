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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 94477 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 56714 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113431 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 144844 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Саудовский курсант застрелил трех американских военных

Саудовский курсант застрелил трех американских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Злоумышленник, застрелил трех военнослужащих США на базе Пенсакола (штат Флорида), был саудовским курсантом, заявили официальные американские источники. Подозреваемый проходил учебно-тренировочные занятия на американской военно-морской базе. Он был застрелен после нападения на своих коллег в учебном помещении. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Шериф местной полиции подтвердил, что еще восемь человек получили ранения в результате нападения. Подозреваемый вел огонь из пистолета.

“Очевидно, что правительство Саудовской Аравии должно облегчить положение потерпевших”, — заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис. На месте происшествия проводится расследование, имена убитых не будут названы до оповещения родственников, заявило командование ВМС.

В Пенсаколе служат 16 тысяч военнослужащих и работает 7,4 тыс. вольнонаемных гражданских.

Это второй инцидент со стрельбой на военной базе США за последние дни. В среду американский моряк застрелил двух рабочих на базе ВМС Перл-Харбор.

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