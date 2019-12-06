Саудовский курсант застрелил трех американских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Злоумышленник, застрелил трех военнослужащих США на базе Пенсакола (штат Флорида), был саудовским курсантом, заявили официальные американские источники. Подозреваемый проходил учебно-тренировочные занятия на американской военно-морской базе. Он был застрелен после нападения на своих коллег в учебном помещении. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
Шериф местной полиции подтвердил, что еще восемь человек получили ранения в результате нападения. Подозреваемый вел огонь из пистолета.
“Очевидно, что правительство Саудовской Аравии должно облегчить положение потерпевших”, — заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис. На месте происшествия проводится расследование, имена убитых не будут названы до оповещения родственников, заявило командование ВМС.
В Пенсаколе служат 16 тысяч военнослужащих и работает 7,4 тыс. вольнонаемных гражданских.
Это второй инцидент со стрельбой на военной базе США за последние дни. В среду американский моряк застрелил двух рабочих на базе ВМС Перл-Харбор.