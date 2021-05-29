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Саудовская Аравия сняла запрет для путешественников из 11 стран

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA сообщило в субботу, что Эр-Рияд снимает запрет на поездки, наложенный на людей, прибывающих из 11 стран, чтобы ограничить распространение коронавирусной болезни, информирует УНН.

Саудовская Аравия сняла запрет для путешественников из 11 стран

Детали

Ссылаясь на людей, знакомых с развитием событий, Саудовское агентство печати заявило, что запрет на поездки будет снято из 11 стран с ночи понедельника (по местному времени). Однако путешественники из этих стран должны будут пройти институциональный карантин.

Список стран, из которых Саудовская Аравия снимает запрет:

  • ОАЭ
  • Германия
  • США
  • Ирландия
  • Италия
  • Португалия
  • Великобритания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Франция
  • Япония

Запрет на поездки останется в силе для остальных девяти стран, включая Индию и Пакистан.

Вот список стран, для которых будет действовать запрет Саудовской Аравии:

  • Индия
  • Пакистан
  • Аргентина
  • Индонезия
  • Португалия
  • Турция
  • Южная Африка
  • Ливан
  • Египет

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия позволила вакцинированным лицам вылетать за границу, поскольку она ослабила запрет на международные поездки, но уменьшение ограничений на поездки исключило 20 стран, где запрет на полеты продолжается в рамках мер профилактики COVID-19.

Теперь королевство решило снять запрет с 11 из них на основании отчета Управления общественного здравоохранения об эпидемиологической ситуации, которая "продемонстрировала стабильность и эффективность в борьбе с пандемией" в этих странах.

Дополнение

С конца декабря и до 17 мая в Саудовской Аравии действовали жесткие ограничения на въезд. Жителям страны не рекомендовали выезжать из страны, за небольшим исключением.

После 17 мая запрет на поездки за границу был отменен для всех, кто прошел вакцинацию. К полетам допускаются также те, кто переболел COVID-19 в течение последнего полугодия, а также лица в возрасте до 18 лет, которые оформили специальную страховку.

Для доступа на территорию аэропорта и на борт самолета пассажир должен загрузить в свой телефон специальное приложение, в котором содержится вся информация о прохождении им вакцинации или сведения о перенесенном заболевании.

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