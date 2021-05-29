Саудівська Аравія зняла заборону для мандрівників з 11 країн

Деталі

Посилаючись на людей, знайомих з розвитком подій, Саудівське агентство друку заявило, що заборона на поїздки буде знята з 11 країн з ночі понеділка (за місцевим часом). Однак мандрівники з цих країн повинні будуть пройти інституційний карантин.

Список країн, з яких Саудівська Аравія знімає заборону:



ОАЕ



Німеччина



США



Ірландія



Італія



Португалія



Велика Британія



Швеція



Швейцарія



Франція



Японія



Заборона на поїздки залишиться в силі для інших дев'яти країн, включаючи Індію і Пакистан.

Ось список країн, для яких буде діяти заборона Саудівської Аравії:



Індія



Пакистан



Аргентина



Індонезія



Португалія



Туреччина



Південна Африка



Ліван



Єгипет



Раніше в цьому місяці Саудівська Аравія дозволила вакцинованим особам вилітати за кордон, оскільки вона послабила заборону на міжнародні поїздки, але зменшення обмежень на поїздки виключило 20 країн, де заборона на польоти триває в межах заходів профілактики COVID-19.

Тепер королівство вирішило зняти заборону з 11 з них на підставі звіту Управління громадської охорони здоров'я про епідеміологічну ситуацію, яка "продемонструвала стабільність і ефективність в боротьбі з пандемією" в цих країнах.

Доповнення

З кінця грудня і до 17 травня в Саудівській Аравії діяли жорсткі обмеження на в'їзд. Жителям країни не рекомендували виїжджати з країни, за невеликим винятком.

Після 17 травня заборону на поїздки за кордон було скасовано для всіх, хто пройшов вакцинацію. До польотів допускаються також ті, хто перехворів COVID-19 протягом останнього півріччя, а також особи віком до 18 років, які оформили спеціальну страховку.

Для доступу на територію аеропорту і на борт літака пасажир повинен завантажити в свій телефон спеціальний додаток, в якому міститься вся інформація про проходження ним вакцинації або відомості про перенесене захворювання.