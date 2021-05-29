Саудівська Аравія зняла заборону для мандрівників з 11 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Державне інформаційне агентство Саудівської Аравії SPA повідомило в суботу, що Ер-Ріяд знімає заборону на поїздки, накладену на людей, що прибувають з 11 країн, щоб обмежити поширення коронавірусної хвороби, інформує УНН.
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Посилаючись на людей, знайомих з розвитком подій, Саудівське агентство друку заявило, що заборона на поїздки буде знята з 11 країн з ночі понеділка (за місцевим часом). Однак мандрівники з цих країн повинні будуть пройти інституційний карантин.
Список країн, з яких Саудівська Аравія знімає заборону:
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- ОАЕ
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- Німеччина
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- США
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- Ірландія
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- Італія
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- Португалія
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- Велика Британія
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- Швеція
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- Швейцарія
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- Франція
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- Японія
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Заборона на поїздки залишиться в силі для інших дев'яти країн, включаючи Індію і Пакистан.
Ось список країн, для яких буде діяти заборона Саудівської Аравії:
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- Індія
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- Пакистан
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- Аргентина
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- Індонезія
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- Португалія
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- Туреччина
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- Південна Африка
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- Ліван
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- Єгипет
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Раніше в цьому місяці Саудівська Аравія дозволила вакцинованим особам вилітати за кордон, оскільки вона послабила заборону на міжнародні поїздки, але зменшення обмежень на поїздки виключило 20 країн, де заборона на польоти триває в межах заходів профілактики COVID-19.
Тепер королівство вирішило зняти заборону з 11 з них на підставі звіту Управління громадської охорони здоров'я про епідеміологічну ситуацію, яка "продемонструвала стабільність і ефективність в боротьбі з пандемією" в цих країнах.
Доповнення
З кінця грудня і до 17 травня в Саудівській Аравії діяли жорсткі обмеження на в'їзд. Жителям країни не рекомендували виїжджати з країни, за невеликим винятком.
Після 17 травня заборону на поїздки за кордон було скасовано для всіх, хто пройшов вакцинацію. До польотів допускаються також ті, хто перехворів COVID-19 протягом останнього півріччя, а також особи віком до 18 років, які оформили спеціальну страховку.
Для доступу на територію аеропорту і на борт літака пасажир повинен завантажити в свій телефон спеціальний додаток, в якому міститься вся інформація про проходження ним вакцинації або відомості про перенесене захворювання.