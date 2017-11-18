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Саудовская Аравия отозвала своего посла из Германии

Саудовская Аравия отозвала своего посла из Германии

Киев  •  УНН

 • 19156 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии из-за слов главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о содержании в стране бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии для „консультаций“”, — говорится в сообщении.

Кроме отзыва своего дипломатического представителя, официальный Эр-Рияд также вручил послу Германии ноту протеста.

Указано, что причиной для этого стали критические высказывания министра иностранных дел Германии З.Габриеля о том, что бывший премьер-министр Ливана Саад Харири не должен содержаться в Саудовской Аравии против его воли.

Ранее С.Харири подал в отставку со своего поста, который занимал с декабря 2016 года. Сам политик объяснил свое решение тем, что опасается за свою жизнь из-за угроз со стороны проиранской шиитской группировки “Хезболлах”. Некоторые эксперты утверждают, что ливанский политик сделал это под давлением Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что С.Харири действительно с момента объявления об отставке 4 ноября находился в Саудовской Аравии.

Однако сам ливанский премьер-министр на своей странице в Twitter вчера вечером обратился к З.Габриелю.

“То, что меня удерживают в Саудовской Аравии и не позволяют покинуть страну, — это ложь. Я еду в аэропорт, господин Зигмар Габриэль”, — написал он.

Отмечается, что сегодня ожидается прибытие политика в Париж.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия удерживает экс-премьера Ливана .

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