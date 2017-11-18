Саудівська Аравія відкликала свого посла з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Саудівська Аравія відкликала свого посла в Німеччині через слова глави МЗС ФРН Зігмара Габріеля про утримання в країні колишнього прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Саудівська Аравія відкликала свого посла в Німеччині для „консультацій“”, — йдеться в повідомленні.
Окрім відкликання свого дипломатичного представника, офіційний Ер-Ріяд також вручив послу Німеччини ноту протесту.
Зазначено, що причиною для цього стали критичні висловлювання міністра закордонних справ Німеччини З.Габріеля про те, що колишній прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі не повинен утримуватися в Саудівській Аравії проти його волі.
Раніше С.Харірі подав у відставку зі свого поста, який займав з грудня 2016 року. Сам політик пояснив своє рішення тим, що побоюється за своє життя через погрози з боку проіранською шиїтського угруповання “Хезболлах”. Деякі експерти стверджують, що ліванський політик зробив це під тиском Саудівської Аравії.
Варто зазначити, що С. Харірі дійсно з моменту оголошення про відставку 4 листопада перебував в Саудівській Аравії.
Однак сам ліванський прем’єр-міністр на своїй сторінці в Twitter вчора ввечері звернувся безпосередньо до З.Габріеля.
“Те, що мене утримують в Саудівській Аравії і не дозволяють залишити країну, — це брехня. Я їду в аеропорт, пане Зігмаре Габріель”, — написав він.
Зазначається, що сьогодні очікується прибуття політика до Парижу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Саудівська Аравія утримує екс-прем’єра Лівану.