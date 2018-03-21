Саудовская Аравия объявила заявку на предстоящий спарринг с Украиной

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Испанский наставник Хуан Антонио Пицци обнародовал список приглашенных игроков, которые примут участие в контрольной игре с национальной командой Украины, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.

В списке приглашенных на тренировочный сбор игроков Саудовской Аравии есть только один потенциальный дебютант - полузащитник "Аль-Хиляль" Ахмед Аль-Фики.

Обращает на себя внимание присутствие в составе аравийцев сразу трех легионеров из испанского чемпионата. Впрочем, никто из них за клубы, которым принадежит, не играет, а все трое находятся в аренде на родине. Аль-Шехри выступает в "Аль-Насри", аль-Мувалад - в "Аль-Иттихад", а аль-Давсари - в "Аль-Хиляль".

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Список вызванных футболистов:

вратари - Валид Абдулла ("Аль-Насср"), Яссир Аль-Мусала, Мухаммед Аль-Уваис (оба - "Аль-Ахли"), Фаваз Аль-Карни ("Аль-Иттихад»).

защитники - Усама Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Джахфали (все - "Аль-Хиляль"), Хассан Маазу ( "Аль-Шабаб"), Омар Хавсави ("Аль-Насср"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли").

полузащитники - Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могаве, Абдулфаттах Асири (все - "Аль-Ахли"), Яхйя Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Фахад Аль-Мувадад ("Леванте", Испания), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Отаиф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факи (все - "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Ибрахим Галеб ("Аль-Насср"), Мохаммед Аль-Квикби ("Аль-Иттифак"), Абдуллах Аль-Хайбар ("Аль-Шабаб").

нападающие - Мохаммад Аль-Сахлави ("Аль-Насср"), Муханнад Ассири ("Аль-Ахли").

Примечательно, что среди вызванных Пицци для матчей против Украины (23 марта, Марбелья) и Бельгии (27 марта) игроков сразу восемь представляют "Аль-Ахли", который тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

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