Саудівська Аравія оголосила заявку на майбутній спаринг із Україною

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Іспанський наставник Хуан Антоніо Піцці оприлюднив список запрошених гравців, які візьмуть участь у контрольній грі з національною командою України, інформує УНН з посиланням на ФФУ.

У списку запрошених на тренувальний збір гравців Саудівської Аравії є тільки один потенційний дебютант — півзахисник "Аль-Хіляля" Ахмед Аль-Фікі.

Звертає на себе увагу присутність у складі аравійців одразу трьох легіонерів з іспанського чемпіонату. Утім, ніхто з них за клуби, яким належить, не грає, а всі троє перебувають в оренді на батьківщині. Аль-Шехрі виступає в "Аль-Насрі", Аль-Мувалад — в "Аль-Іттіхаді", а Аль-Давсарі — в "Аль-Хілялі".

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Список викликаних футболістів:

воротарі — Валід Абдулла ("Аль-Насср"), Яссір Аль-Мусалім, Мухаммед Аль-Уваїс (обидва — "Аль-Ахлі"), Фаваз Аль-Карні ("Аль-Іттіхад").

захисники — Усама Хавсаві, Яссер Аль-Шахрані, Мохаммед Джахфалі (всі — "Аль-Хіляль"), Хассан Мааз ("Аль-Шабаб"), Омар Хавсаві ("Аль-Насср"), Мансур Аль-Харбі, Мотаз Хавсаві (обидва — "Аль-Ахлі").

півзахисники — Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могаві, Абдулфаттах Асірі (всі — "Аль-Ахлі"), Яхйя Аль-Шехрі ("Леганес", Іспанія), Фахад Аль-Мувадад ("Леванте", Іспанія), Абдулмалек Аль-Хаїбрі, Абдуллах Отаїф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факі (всі — "Аль-Хіляль"), Салем Аль-Давсарі ("Вільярреал", Іспанія), Ібрахім Галеб ("Аль-Насср"), Мохаммед Аль-Квікбі ("Аль-Іттіфак"), Абдуллах Аль-Хайбарі ("Аль-Шабаб").

нападники — Мохаммад Аль-Сахлаві ("Аль-Насср"), Муханнад Ассірі ("Аль-Ахлі").

Примітно, що серед викликаних Піцці для матчів проти України (23 березня, Марбелья) та Бельгії (27 березня) гравців одразу восьмеро представляють "Аль-Ахлі", який тренує український спеціаліст Сергій Ребров.

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