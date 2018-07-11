Сатурн "поет" для ледяного месяца - ученые

Исследователи превратили запись плазменных волн в звуковой файл "свист", который мы слышим, - таким же образом радио преобразует электромагнитные волны в музыку.

Подобно воздуху или воде, плазма (четвертое состояние материи) генерирует волны для переноса энергии.

Запись была сделана прибором Radio Plasma Wave Science (RPWS) 2 сентября 2017 года, за две недели до того, как "Кассини" был намеренно погружен в атмосферу Сатурна.



Напомним, канадские астрофизики опубликовали фото заснеженной поверхности луны Сатурна.