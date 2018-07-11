Сатурн "поет" для ледяного месяца - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Новые исследования с близких Гранд-Финальных орбит миссии NASA "Кассини" показывают удивительно мощное взаимодействие плазменных волн, движущихся от Сатурна до его луны Энцелада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA Jet Propulsion Laboratory
Исследователи превратили запись плазменных волн в звуковой файл "свист", который мы слышим, - таким же образом радио преобразует электромагнитные волны в музыку.
Подобно воздуху или воде, плазма (четвертое состояние материи) генерирует волны для переноса энергии.
Запись была сделана прибором Radio Plasma Wave Science (RPWS) 2 сентября 2017 года, за две недели до того, как "Кассини" был намеренно погружен в атмосферу Сатурна.
Напомним, канадские астрофизики опубликовали фото заснеженной поверхности луны Сатурна.