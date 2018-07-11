Сатурн "співає" для крижаного місяця - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Нові дослідження з близьких Гранд-Фінальних орбіт місії NASA "Кассіні" показують дивовижно потужну взаємодію плазмових хвиль, що рухаються від Сатурна до його місяця Енцелада. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA Jet Propulsion Laboratory
Дослідники перетворили запис плазмових хвиль в звуковий файл "свист", який ми чуємо, - таким же чином радіо перетворює електромагнітні хвилі в музику.
Подібно повітрю або воді, плазма (четвертий стан матерії) генерує хвилі для перенесення енергії.
Запис було зроблено приладом Radio Plasma Wave Science (RPWS) 2 вересня 2017 року, за два тижні до того, як "Кассіні" був навмисно занурений в атмосферу Сатурна.
Нагадаємо, канадські астрофізики опублікували фото засніженої поверхні місяця Сатурна.