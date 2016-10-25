Саперы с начала месяца обезвредили более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов в зоне АТО

Как отметили в пресс-службе Минобороны, всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 126 700 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 896 км дорог и 17,6 км железнодорожных путей.

На наличие взрывоопасных предметов проверили почти 2 680 га территории и 105 объектов в Донецкой и Луганской областях.