Саперы с начала месяца обезвредили более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинские военнослужащие, которые отвечают за разминирование в районе проведения АТО с начала месяца проверили и очистили от мин около 30 гектаров территории и почти 1,5 км дорог и обезвредили 1 868 взрывоопасных предметов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в пресс-службе Минобороны, всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 126 700 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 896 км дорог и 17,6 км железнодорожных путей.
На наличие взрывоопасных предметов проверили почти 2 680 га территории и 105 объектов в Донецкой и Луганской областях.