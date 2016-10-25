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15 марта, 19:03 • 116519 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170724 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140573 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132835 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114234 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106321 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102066 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136964 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132659 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Саперы с начала месяца обезвредили более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов в зоне АТО

Саперы с начала месяца обезвредили более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов в зоне АТО

Киев • УНН

 • 7009 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинские военнослужащие, которые отвечают за разминирование в районе проведения АТО с начала месяца проверили и очистили от мин около 30 гектаров территории и почти 1,5 км дорог и обезвредили 1 868 взрывоопасных предметов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 126 700 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 896 км дорог и 17,6 км железнодорожных путей.

На наличие взрывоопасных предметов проверили почти 2 680 га территории и 105 объектов в Донецкой и Луганской областях.

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