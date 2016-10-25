Сапери з початку місяця знешкодили більше 1,8 тис. вибухонебезпечних предметів у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українські військовослужбовці, які відповідають за розмінування в районі проведення АТО з початку місяця перевірили та очистили від мін близько 30 гектарів території та майже 1,5 км доріг та знешкодивши 1868 вибухонебезпечних предметів, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як зазначили у прес-службі Міноборони, всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили понад 126 700 мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 896 км доріг та 17,6 км залізничних колій.
На наявність вибухонебезпечних предметів перевірено майже 2680 га території та 105 об’єктів у Донецькій та Луганській областях.