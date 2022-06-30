Саперы Нацгвардии очистили 141 гектар Киевской области и обезвредили более 14 тысяч взрывных устройств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Саперы Национальной гвардии Украины обследовали и очистили 141 гектар Киевской области, обезвредили более 14 тысяч взрывных устройств. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил начальник оперативного управления штаба главного управления Национальной гвардии Украины Алексей Надточий, передает УНН.
Надточий отметил, что инженерно-саперные подразделения Национальной гвардии Украины продолжают работу по разминированию населенных пунктов Киевской области.
Цитата
"С начала проведения работ, подразделения НГУ обследовали и очистили 141 гектар территории и обезвредили более 14 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, работу ведут и водолазные группы. Они обследовали 5,5 километров русла реки Днепр только в течение последней недели. С начала работ – 48 километров", - сказал Надточий.
Детали
По его словам, кроме боевых задач в составе Сил Обороны, подразделения НГУ продолжают обеспечивать публичную безопасность и проводят оперативные отработки, чтобы выявить лиц, которые могут быть причастны к работе на россию.
Дополнение
24 июня сообщалось, что с начала военной агрессии россии против Украины работники ГСЧС разминировали 62 тысяч гектаров территорий и изъяли более 145 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 2 тысяч бомб.
Добавим
Правительство Швеции приняло решение предоставить Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут противотанковое вооружение и оборудование для разминирования.