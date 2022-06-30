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Саперы Нацгвардии очистили 141 гектар Киевской области и обезвредили более 14 тысяч взрывных устройств

Киев • УНН

 • 84182 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Саперы Национальной гвардии Украины обследовали и очистили 141 гектар Киевской области, обезвредили более 14 тысяч взрывных устройств. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил начальник оперативного управления штаба главного управления Национальной гвардии Украины Алексей Надточий, передает УНН.

Надточий отметил, что инженерно-саперные подразделения Национальной гвардии Украины продолжают работу по разминированию населенных пунктов Киевской области.

Цитата

"С начала проведения работ, подразделения НГУ обследовали и очистили 141 гектар территории и обезвредили более 14 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, работу ведут и водолазные группы. Они обследовали 5,5 километров русла реки Днепр только в течение последней недели. С начала работ – 48 километров", - сказал Надточий.

Детали

По его словам, кроме боевых задач в составе Сил Обороны, подразделения НГУ продолжают обеспечивать публичную безопасность и проводят оперативные отработки, чтобы выявить лиц, которые могут быть причастны к работе на россию.

Дополнение

24 июня сообщалось, что с начала военной агрессии россии против Украины работники ГСЧС разминировали 62 тысяч гектаров территорий и изъяли более 145 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 2 тысяч бомб.

Добавим

Правительство Швеции приняло решение предоставить Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут противотанковое вооружение и оборудование для разминирования.

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